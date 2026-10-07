Ordu'da jandarma operasyonunda silah imalathanesi bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 11 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 33 tabanca şarjörü ve 216 tabanca fişeği ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 silah imalathanesi ile silah yapımında kullanılan 456 adet muhtelif malzeme bulundu.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı