Ordu'da jandarma operasyonunda silah imalathanesi bulundu, 2 şüpheli tutuklandı

Ordu'da jandarma operasyonunda silah imalathanesi bulundu, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'da Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde jandarmanın kaçakçılık operasyonlarında 11 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca ve 1 silah imalathanesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ordu'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 11 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 33 tabanca şarjörü ve 216 tabanca fişeği ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 silah imalathanesi ile silah yapımında kullanılan 456 adet muhtelif malzeme bulundu.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 3 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.