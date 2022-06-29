Önce tartıştığı sevgilisini sonra kendini vurdu

Batman'da Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı. Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. S.K., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMLARI AĞIR

Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.