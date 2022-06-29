Önce tartıştığı sevgilisini sonra kendini vurdu
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Batman'da tartıştığı kız arkadaşına tabancayla ateş eden şahıs, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan sevgililerin ağır yaralı olduğu belirtildi.
Batman'da Ş.D.A., kız arkadaşı K.S. ile tartıştı. Ş.D.A., tartışma sonrası kaçmaya çalışan K.S.'ye tabancayla ateş etti. S.K., kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada Ş.D.A., elindeki tabancayı kendi başına doğrultarak ateşledi.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası K.S. ve Ş.D.A., ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
DURUMLARI AĞIR
Yoğun bakıma alınan K.S. ile Ş.D.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - 3. Sayfa