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Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ömer Sarıgül ve Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheli, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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