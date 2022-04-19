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Oltu T tipi cezaevinde intihar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oltu T tipi cezaevinde intihar

Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan cinsel istismar suçundan 20 yıl civarında cezasın olan Özcan B. kendini asarak intihar etti.

OLTU, ERZURUM (İHA) - Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan cinsel istismar suçundan 20 yıl civarında cezasın olan Özcan B. kendini asarak intihar etti.

Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan Özcan B isimli Şahıs sabah saatlerinde kendisini asması sonucu ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Olay intihar olarak değerlendirilirken otopsi işlemleri sonrası cenazenin ailesine teslim edileceği bildirildi. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İntihar, İnfaz, Oltu, 3. Sayfa, Haberler

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