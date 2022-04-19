Oltu T tipi cezaevinde intihar
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan cinsel istismar suçundan 20 yıl civarında cezasın olan Özcan B. kendini asarak intihar etti.
OLTU, ERZURUM (İHA) - Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan cinsel istismar suçundan 20 yıl civarında cezasın olan Özcan B. kendini asarak intihar etti.
Oltu T tipi ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan Özcan B isimli Şahıs sabah saatlerinde kendisini asması sonucu ölü bulundu.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Olay intihar olarak değerlendirilirken otopsi işlemleri sonrası cenazenin ailesine teslim edileceği bildirildi. - ERZURUM
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa