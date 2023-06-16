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Olta yutmuş leylek doğaya salındı

Olta yutmuş leylek doğaya salındı

3. Sayfa Haberleri

Tokat'ta olta yutmuş ve kursağından yaralanmış leylek tedavisinin ardından doğaya salındı.

Tokat'ta olta yutmuş ve kursağından yaralanmış leylek tedavisinin ardından doğaya salındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri devriye esnasında Almus baraj gölünde yaralı bir leyleği fark etti. Olta yutmuş ve kursağından yaralanmış leylek, jandarma ekiplerince oltadan kurtarılarak veteriner kliniğine götürüldü. Tedavisi yapılan leyleğe Kiraz ismini verildi. Leylek tedavisinin tamamlanmasının ardından 5 gün sonra doğal yaşam alanına salındı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Tokat 3. Sayfa Haberler

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