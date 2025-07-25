Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay

İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Mecidiyeköy metrobüs durağı, ölümle sonuçlanan bir şiddet olayına sahne oldu. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre, 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, metrobüse binmek için beklerken bir lise öğrencisi tarafından itildi. Dengesini kaybederek başını beton zemine çarpan Gürsoy, 3 ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

HER ŞEY BİR "ÇARPMA" İLE BAŞLADI

İddiaya göre Gürsoy, durakta bekleyen lise öğrencisi ve babasına istemeden çarptı. Bu duruma sinirlenen 15 yaşındaki genç, Gürsoy'u itti. Ağır yaralanan Gürsoy ambulansla hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KASTEN YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Gürsoy'un vefatının ardından 15 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, "Önce bana sonra babama çarptı. Kasten yaptığını düşündüm, sadece hafifçe ittirdim. Babamın tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasının ise tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.