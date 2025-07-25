Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay

Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay
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Mecidiyeköy metrobüs durağında 15 yaşındaki lise öğrencisinin ittiği 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, başını beton zemine çarptı. Yoğun bakımda 3 ay süren tedaviye rağmen hayatını kaybeden Gürsoy'un ölümünün ardından genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un en yoğun noktalarından biri olan Mecidiyeköy metrobüs durağı, ölümle sonuçlanan bir şiddet olayına sahne oldu. Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre, 60 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Sezgin Gürsoy, metrobüse binmek için beklerken bir lise öğrencisi tarafından itildi. Dengesini kaybederek başını beton zemine çarpan Gürsoy, 3 ay süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

HER ŞEY BİR "ÇARPMA" İLE BAŞLADI

İddiaya göre Gürsoy, durakta bekleyen lise öğrencisi ve babasına istemeden çarptı. Bu duruma sinirlenen 15 yaşındaki genç, Gürsoy'u itti. Ağır yaralanan Gürsoy ambulansla hastaneye kaldırıldı ve beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakımda tedavi gören Gürsoy, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölen 60, öldüren 15 yaşında! İstanbul'un en kalabalık metrobüs durağında kan donduran olay

"KASTEN YAPTIĞINI DÜŞÜNDÜM"

Gürsoy'un vefatının ardından 15 yaşındaki lise öğrencisi gözaltına alındı. Polisteki ifadesinde, "Önce bana sonra babama çarptı. Kasten yaptığını düşündüm, sadece hafifçe ittirdim. Babamın tanık olarak dinlenmesini istiyorum" dedi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Genç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Babasının ise tanık sıfatıyla ifadesine başvurulacağı belirtildi. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıDeniz Çapa:

Ne olacak bu ülkenin hali. Heryerde asayiş tamamen koptu. Kimsenin adaletten bi korkusu kalmadı dışarı çıkmaya korkar olduk. Yetkililer neredesiniz neden bu ülke bu hale geldi

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Haber Yorumlarıibrahim özer:

Allah CC önce şeriatsız kanunların saçmalığını gösteriyor size. İnşaAllah en kısa zamanda da şeriat ile yönetilmeyi görüp aradaki farkı anlarsınız .

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Haber YorumlarıŞehmuz Şeker:

DİNDAR NESİL YETİŞTİRECEM DİYE YOLA ÇIKTILAR SAYGISIZ TERBİYESİZ BEŞ KURUŞ ETMEYEN BİR NESİL OLDU

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

senin o bahsettiğin chp nesli koçum

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yanıt17
Haber YorumlarıSuat Ahmet:

din deyince aklınız çıkıyor.bu fazla özgürlüğün sonucu..biraz öğüt versek yobaz oluruz geri kafalı oluruz

yanıt12
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Haber Yorumlarımhmtc:

Baban varken sana ne ! Baban sana büyüklere karşı nasıl davranılır diye bir şey öğretmedi mi? Bırak baban versin cezasını artist!

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Haber YorumlarıDoğa Turizm:

5 dakika erkeklik faslı bitti, şimdi 15 yıl karılık zamanı.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

15 yıl derken 6 ay bilemedin 1 yıl yatar aslanlar gibi çıkar karılık değil dışarıda çete kurup babalık yapar. Siz nerede yaşıyorsunuz. Burası Türkiye

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Adalet yoksa adaleti kim yerine getirecek.

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