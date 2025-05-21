Oğuz Murat Aci'nin annesinden gelinine zehir zemberek sözler: Oğlumun kanında boğulsunlar

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu.

ACILI ANNE, GELİNİNE ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Şükriye Aci'nin kararı gündeme bomba gibi düşerken, Oğuz Murat Aci'nin annesi Pervin Aci'den gelinine sert tepki geldi. Rojda Altıntaş'a konuşan Pervin Aci, zehir zemberek sözler sarf etti.

PERVİN ACİ: GELİNİMİN 2 MİLYONLUK OTOMOBİLİ VAR

Pervin Aci, gelininin paraya ihtiyacı olmadığını, çok lüks bir yaşam sürdüğünü belirtti. Hakkını helal etmediğini söyleyen Pervin Aci şunları söyledi: "Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler'de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var.

"OĞLUMUN KANINDA BOĞULSUNLAR"

Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı, annesinin yanına, giriş kata taşındı; sırf para alabilmek için. Oğlumun kanında boğulsunlar. Oğlumun kanını sattı. O iki üç senelik kocasını bıraktı. Helal etmiyorum."