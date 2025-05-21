Oğuz Murat Aci'nin Ailesi Şikayetinden Vazgeçti

Oğuz Murat Aci'nin Ailesi Şikayetinden Vazgeçti
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Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesi, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini belirterek şikayetlerinden vazgeçti.

Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci'nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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