Öğretmeni Tehdit Eden Şüpheli Cezaevinde

Ayşe öğretmeni ağlatan şüpheli suç makinesi çıktı, cezaevine gönderildi

Cezaevine teslim edilen şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı olduğu öğrenildi

ADANA - Mersin'de genç öğretmeni öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen ve Adana'da yakalanan şüphelinin cezaevinden kaçtığı, 'Kasten yaralama, dolandırıcılık' suçlarından ise 10 yıl 6 ay 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Silifke ilçesinde bir ortaokulda öğretmen olan Ayşe Sarıkaya, bir süre görüşüp ayrıldığı eski erkek arkadaşı Mustafa O.'nun tehditlerinden korktuğu için ağlayarak video çekti. Videoda yaşadıklarını anlatan genç öğretmen, ölmek istemediğini belirterek sosyal medyadan emniyet güçlerini etiketleyerek yardım istedi. Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Mersin ve Adana polisi harekete geçti. Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Mustafa O.'nun saklandığı adresi tespit etti. Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'ndeki bir apart dairede kaldığı belirlenen şüpheli operasyonla yakalandı.

"Cezaevi firarisi ve suç makinesi çıktı"

Yakalanan şüphelinin kasten yaralama, tehdit ve hakaret gibi suçlardan 49 kaydı bulunurken cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Şüphelinin kasten yaralama ve dolandırıcılık suçlarından da toplamda 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve adliyedeki işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.