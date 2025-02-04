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Oğlu Tarafından Vurulan Anne Son Yolculuğuna Uğurlandı

Oğlu Tarafından Vurulan Anne Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, evlilik ve işsizlik sebebiyle tartıştığı 30 yaşındaki oğlu Kadir Taşkın tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen 62 yaşındaki Behiye Taşkın, cenaze namazının ardından defnedildi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde evlilik ve işsizlik sebebi ile tartıştığı 30 yaşındaki oğlu tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen kadın, son yolculuğuna uğurlandı. 5 kardeş olduğu ve diğer kız kardeşlerinin evli olduğu öğrenilen şahsın, evde anne ve babası ile yaşadığı öğrenildi. Annesini öldüren şahsın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir şahsın ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler Kadir Taşkın (30) isimli şahsa ulaştı. Kadir Taşkın burada ekiplere, annesi Behiye Taşkın'ı (62) evdeyken aralarında evlilik ve işsizlik konularında çıkan tartışma sebebi ile bir anlık öfke neticesinde av tüfeği ile vurarak evden kaçtığını itiraf etti. Şahsın ifadesi üzerine eve giden ekipler, Behiye Taşkın'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Talihsiz kadının cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Evde bulunan tüm deliller incelenmek üzere Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda ilgili birime gönderilerek adli işlemlere başlanılırken, annesini öldüren Kadir Taşkın ise gözaltına alındı.

Diğer 4 kız kardeşi evliymiş

Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Kadir Taşkın'ın, bekar olduğu diğer 4 kız kardeşinin ise evli olduğu öğrenildi. Baba Nazım Taşkın'ın ise olay esnasında ilçe merkezinde olduğu öğrenildi.

Oğlu tarafından öldürülen anne son yolculuğuna uğurlandı

Tartışma neticesinde oğlu tarafından av tüfeği ile vurularak öldürülen Behiye Taşkın'ın cenazesi hastaneden, acı olayın yaşandığı evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından talihsiz kadın, Kaynarca Sarıbeyli Mahallesi Merkez Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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