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Odada her şey yandı, 'Besmele' yazısı yanmadı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Odada her şey yandı, 'Besmele' yazısı yanmadı

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınında ormanlık alan ve tarım arazisinin yanında bulunan dubleks evin üst katı, evin müştemilatı ve park halindeki araç tamamen yanarken, 'Besmele' yazısı yanmadı.

Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde 13 Temmuz'da çıkan orman yangınında ormanlık alan ve tarım arazisinin yanında bulunan dubleks evin üst katı, evin müştemilatı ve park halindeki araç tamamen yanarken, 'Besmele' yazısı yanmadı.

Dubleks evin ormana yakın bölümünde önce kuru otlar, ardından ahşap bölümler yanmaya başladı. Park halinde bulunan araca sıçrayan alevler aracı da küle çevirdi. Dubleks evin ikinci katındaki odalara sıçrayan alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. İkinci katta bulunan ve yanan eşyalar arasında bulunan çift taraflı 'Besmele' bulunan kitapçığın kapağının ise alevlerden etkilenmediği görüldü. Sülüs hat sanatıyla yazıldığı öğrenilen ve ayna yazısı olarak adlandırılan 'Bismillahirrahmanirrahim' yazısının çevresi tamamen yanarken, 'Besmele' yazısı yanmadı.

Orman yangınında tarım alanlarındaki çok sayıda badem ve zeytin ağacı da alevlerden zarar görürken, Mesudiye yolu üzerindeki ormanlık alandaki çok sayıda arı kovanı da yandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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