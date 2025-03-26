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Niksar'da Yer Altında Yanma Olayı: Elektrik Kabloları Alev Aldı

Niksar'da Yer Altında Yanma Olayı: Elektrik Kabloları Alev Aldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde yer altından elektrik direğine bağlı kabloların yanması, çevre sakinlerinde paniğe neden oldu. ÇEDAŞ'a ait elektrik direğindeki kabloların yanması, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yer altından elektrik direğine bağlanan kablolar yandı. Yanan kablolar çevre sakinlerini tedirgin etti.

Tokat'ın Niksar ilçesi Şair Emrah Mahallesi Hacı Ahmet Niksari Caddesi'nde bir anda yanmaya başlayan elektrik kabloları tedirgin etti. İddiaya göre, cadde üzerindeki Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (ÇEDAŞ) ait elektrik direğinden önce sesler gelmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise toprak altındaki elektrik kablosu alev aldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını büyümeden söndürdü. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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