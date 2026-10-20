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Niğde Hacıbeyli'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

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Niğde Hacıbeyli'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
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Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli'de kontrolden çıkan traktör devrildi, sürücüsü ağır yaralandı. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, jandarma inceleme başlattı.

Niğde'de seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Hacıbeyli'de meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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