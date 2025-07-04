Niğde Emniyetinden Dolandırıcılık ve Hırsızlığa Karşı Bilgilendirme Çalışması

Niğde Emniyetinden Dolandırıcılık ve Hırsızlığa Karşı Bilgilendirme Çalışması
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Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla saha çalışması yaparak, broşürler dağıttı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve semt pazarlarında genel güvenlik, hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve açıktan hırsızlık gibi konularda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yapıldı.

Polis ekipleri, karşılaşılabilecek muhtemel suçlara karşı alınabilecek önlemler hakkında vatandaşlara bilgi verirken, hazırlanan bilgilendirici broşürleri de dağıttı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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