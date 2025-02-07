Merkez Bankası Başkanı Karahan: 2025 yılı sonu için enflasyon tahminimiz yüzde 24

İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar

İstismar sonucu öldürülen Sıla bebek davasında karar
Bakanlık 81 ile yazı gönderdi: Hastanelerde sahipsiz hayvan olmayacak

Bu görüntüler sonrası Bakanlık 81 ile yazı gönderdi

Niğde Emniyeti, Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor

Niğde Emniyeti, Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilinçlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bankamatik ve banka şubelerinde bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, dolandırıcıların kendilerini polis ya da savcı olarak tanıttığını ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirdi.

27 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında Ayhan Şahenk ve Feridun Zeren Caddesi üzerindeki banka şubeleri ile bankamatiklerde işlem yapan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, ülke genelinde en yaygın karşılaşılan dolandırıcılık yönteminin iletişim yoluyla dolandırıcılık olduğu ifade edildi. Ekipler; dolandırıcıların gelişen teknolojik imkanları kullanarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıttığını, korku ve panik oluşturarak para talep ettiklerini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tanımadıkları numaralardan gelen arama ve mesajlara itibar etmemeleri gerekliliğini anlatan ekipler, şüpheli e-posta ve mesajlardaki linkleri açmamaları gerektiğini de vatandaşa aktardı.

Bilgilendirme faaliyeti kapsamında toplam 50 adet broşür dağıtan ekipler, vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları hakkında da bilgilendirme yaptı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Şehit binbaşının şehit düştüğü ve toprağa verildiği gün kahretti
img

Jandarma bakana denk geldi, tanımayınca yaşananlar güldürdü
img

"Kazma, kürek var" dedikleri konteynerden Ferrari çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milletvekillerine trafikte 'ömür boyu' ceza muafiyeti

Bu karar çok tepki çeker! Vekillere süper bir ayrıcalık daha
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
'Cin' yalanıyla kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı

Kandırdığı kadını cinsel birlikteliği ikna edip 2 milyon lirasını aldı
Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
Çuval çuval parayı böyle aklamışlar! Dizideki yöntem gerçek oldu

Görüntü Türkiye'den! Çuval çuval parayı böyle aklamışlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.