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Niğde Emniyeti Trafik Güvenliği İçin 'Yaşam Tüneli' Etkinliği Düzenledi

Niğde Emniyeti Trafik Güvenliği İçin 'Yaşam Tüneli' Etkinliği Düzenledi
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Niğde Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Yolu'ndaki 'Yaşam Tüneli' çadırında vatandaşlara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Toplam 180 kişiye hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve diğer trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, 27 Aralık 2024-3 Ocak 2025 tarihleri arasında Kayseri Yolu 14. kilometredeki uygulama noktasında bulunan 'Yaşam Tüneli' çadırında vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi.

Etkinlik çerçevesinde; hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve kırmızı ışık ihlali gibi konular öncelikli olmak üzere genel trafik kuralları hakkında 74 sürücü ve 106 yolcuyla birlikte toplam 180 kişiye görsel ve yüz yüze iletişim yoluyla bilgilendirme yapıldı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü; trafik güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla bu tür bilgilendirme faaliyetlerine devam edeceklerini belirtti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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