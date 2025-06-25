Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Etkinlikleri
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 2035 vatandaşa bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.
16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan farkındalık çalışmaları kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde düzenlenen 6 ayrı etkinlikte toplam 2035 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Uyuşturucuyla mücadelede bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik narkotik ekiplerinin önleyici faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa