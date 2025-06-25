Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Etkinlikleri

Niğde Emniyet Müdürlüğü'nden Uyuşturucu ile Mücadele Farkındalık Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele amacıyla 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 2035 vatandaşa bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan farkındalık çalışmaları kapsamında "En İyi Narkotik Polisi: Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde düzenlenen 6 ayrı etkinlikte toplam 2035 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Uyuşturucuyla mücadelede bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik narkotik ekiplerinin önleyici faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor

Ateşkes sonrası dev indirim yolda! Tabeladaki rakam yüzleri güldürecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

Erdoğan'dan zirveye damga vuran çağrı! Trump'a açık açık söylemiş
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.