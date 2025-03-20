Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bilgilendirme çalışamaları sürüyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, okullarda güvenlik ve bilinçlendirme konularında faaliyet gerçekleştirdi.

Şehit Yakup Avşar Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 700 öğrenci ve 50 öğretmen, bilgilendirme faaliyetlerine katıldı. Faaliyet kapsamında polislik başvurusu şartları, asayiş olaylarına karşı alınması gereken tedbirler, siber dolandırıcılık, güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve 112 Acil Yardım Hattı ile önemli telefonların kullanımı konularında detaylı bilgiler verildi.

Bor ilçesinde ise kreş ve anaokullarında gerçekleştirilen etkinlikte, polislik mesleğinin önemi, trafik kuralları, polislerin günlük hayattaki rolü ve çocuk güvenliği konularına değinildi. Çocukların merak ettikleri soruların yanıtlandığı etkinlikte, kendilerini güvende hissetmedikleri her an 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekleri bilgisi verildi. - NİĞDE