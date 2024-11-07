Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu maddeleri ve silahlar ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.
Ekipler tarafından yapılan operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile birlikte 5 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 2 adet tüfek ve tüfeğe ait 39 adet fişek, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 1 şarjör ile 7 adet mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 10 şüpheli şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - NİĞDE