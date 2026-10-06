Niğde'de operasyonlarda aranan 51 kişi yakalandı, 226 kişiye işlem yapıldı

Niğde'de 28 Eylül-4 Ekim 2026 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, aranan 51 kişi yakalandı.

Kent genelinde meydana gelen asayiş olaylarında 226 kişi hakkında işlem başlatıldı, 2 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 34 fişek, 1 kamyonet, 1 motosiklet ve 1 kesici-delici alet ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan 51 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu yakalandı. Narkotik operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alınırken, 395,59 gram uyuşturucu madde, 206 sentetik ecza, 6 kök kenevir ve 4 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında ise 5 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 168 puro, 20 elektronik nargile cihazı, 15 ısıtılmış tütün cihazı, 6 kaçak eşya, 2 cep telefonu, 2 tablet, 9 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ve 20 litre etil alkol ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 8 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince hırsızlık, şüpheli ölüm, intihar, trafik kazası, kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, ateşli silahla yaralama ve narkotik suçlar dahil 12 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla bağlantılı 11 fail tespit edildi.

Trafik ekiplerince denetlenen 31 bin 407 araç ve sürücüden, ihlali belirlenen bin 739'una cezai işlem uygulandı. 145 araç trafikten men edildi. Sivil ekipler ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerde ise 445 araç ve sürücüden 443'üne cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı