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Niğde Aile Destek Merkezinde KADES Bilgilendirme Faaliyeti

Niğde Aile Destek Merkezinde KADES Bilgilendirme Faaliyeti
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Niğde Emniyet Müdürlüğü, Aile Destek Merkezinde görevli kadın personele 'KADES' uygulamasının kullanımı ve indirilişi hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aile Destek Merkezinde görevli kadın personele yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği görevlilerinin önleyici ve bilgilendirici faaliyetleri kapsamında Niğde Aile Destek Merkezinde görevli kadın personele "KADES" uygulamasının kullanımı, uygulamanın amacı ve nasıl indirileceği anlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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