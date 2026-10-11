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New York'ta binlerce kişi Gazze için ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini istedi

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New York'ta '3 Yıllık Soykırım, Filistin İçin Yürüyüş' adıyla düzenlenen mitinge katılan binlerce kişi, İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmasını ve ABD'nin İsrail'e desteğini kesmesini istedi. Manhattan'da 'Özgür Filistin' sloganları atıldı, eylem barışçıl sona erdi.

ABD'nin New York şehrinde "3 Yıllık Soykırım, Filistin İçin Yürüyüş" adıyla düzenlenen gösteride binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulmasını ve Washington'un Tel Aviv'e verdiği desteğin sona erdirilmesini talep etti.

ABD'nin New York şehrinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının üçüncü yılı dolayısıyla miting düzenledi. Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta "3 Yıllık Soykırım, Filistin İçin Yürüyüş" adı altında bir araya gelen binlerce gösterici, mitingin ardından Manhattan sokaklarında yürüyüşe geçti. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını ve Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğin sona erdirilmesini talep etti.

Manhattan sokaklarında "Özgür Filistin" sloganları

Yoğun katılımın olduğu yürüyüş boyunca "Özgür Filistin", "Özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "Amerika, İsrail'e yardımı kes" sloganları atıldı. Göstericiler, Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılara tepki gösterirken uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Filistin'e destek veren Yahudiler, İsrail yanlısı ABD'lilerin sözlü tacizine uğradı

Gösteride, İsrail karşıtı tutumlarıyla bilinen Neturei Karta topluluğuyla ilişkilendirilen Ultra-Ortodoks Yahudiler de dikkat çekti. Filistin'e destek vermek amacıyla yürüyüşe katılan Yahudiler, İsrail yanlısı bazı ABD'lilerin sözlü tacizine maruz kaldı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkan Yahudiler, yaşanan gerginliğe rağmen Filistin'e desteklerini sürdürerek yürüyüşe devam etti.

ICE uygulamaları da protesto edildi

Filistin'e destek yürüyüşünde, ABD'nin göçmenlik politikalarına yönelik tepkiler de gündeme geldi. New York'ta geçtiğimiz günlerde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin bir göçmeni vurması, protestocuların tepkisini artırdı. Federal göçmenlik görevlilerini aşırı güç kullanmakla eleştiren göstericiler, "ICE defol" ve "New York'ta ICE istemiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. New York polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı yürüyüş, ciddi bir olay yaşanmadan barışçıl şekilde sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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