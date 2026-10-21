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Nevşehir Hacıbektaş'ta takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Nevşehir Hacıbektaş'ta takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Nevşehir Hacıbektaş'ta takla atan hafif ticari araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Ankara-Kayseri karayolu Kızılağıl mevkiinde refüje çarpan hafif ticari araç karşı şeride geçerek takla attı. Kazada araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; yaralılar Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla atan hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Kayseri karayolu Kızılağıl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aşır Ş. yönetimindeki 06 BGV 759 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen araç takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Meşhur Ş.'nin (53) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Aşır Ş. ile Yurduşen S. ise, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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