Nevşehir'de Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu

Nevşehir'de Üniversite Öğrencisi Evinde Ölü Bulundu
Güncelleme:
Nevşehir'de kendisinden haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.T., yaşadığı evde ölü bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi TOKİ 4. Etap'ta yaşandı. Edinilen bilgiye 21 yaşındaki üniversite öğrencisi A.T.'den bir süredir haber alamayan yakınları A.T.'nin yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan yakınları A.T.'yi hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde A.T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmadan sonra gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

