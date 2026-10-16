Nevşehir'de takla atan otomobilin 80 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

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Nevşehir'de kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.

Kaza, Avanos-Göreme yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 EA 639 plakalı otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bankete düşen otomobil, yeniden yola çıkarak takla attıktan sonra durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı