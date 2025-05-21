Nevşehir'de Sıcak Hava Balonuyla Mahsur Kalan Turistler Kurtarılıyor

Nevşehir'de Sıcak Hava Balonuyla Mahsur Kalan Turistler Kurtarılıyor
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Nevşehir'in Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonunun peri bacalarına güvenli iniş yapmasının ardından panikleyen turistlerin kurtarılması için ekipler seferber oldu.

Nevşehir'de peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapan sıcak hava balonunun sepetinden inerek bölgede mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu henüz bilinmeyen bir nedenle peri bacalarının üzerine güvenli iniş yaptı. Panik yapan turistler balonun sepetinden inerken, sıcak hava balonu tekrar havalanarak güvenli bölgeye indi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistleri kurtarmak için çalışma başlattı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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