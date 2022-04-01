Son dakika haber! Endemik bitkiler laboratuvar ortamında çoğaltılıp doğaya kazandırıldı

Endemik bitkiler laboratuvar ortamında çoğaltılıp doğaya kazandırıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da Doku Kültür Laboratuvarında çoğaltılan endemik bitkiler, Dicle Koruğu ve Mayasıl bitkisi doğayla buluşması için Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Doku Kültür Laboratuvarı, Fırat Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bin 500 adet Diyarbakır bölgesinde yetişen endemik Dicle Koruğu (Rosularia blepharophylla Eggli )ile 62 adet mayasıl bitkisi üretildi. Yetiştirilen bitkiler doğayla buluşturulmak üzere DKMP 15. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi. Teslim törenine, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, DKMP 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtürk ve kurum müdürleri katıldı.

Hocaların birlikte çalışarak laboratuvar ortamında nesli tükenmekte olan endemik bitkileri çoğalttığını belirten Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Diyarbakır yöresine ait 2 bitki türü çoğaltıldı. Bunlarda ilk ürünlerimiz oldu. Bundan sonra laboratuvarda arkadaşların sayısını daha da artırarak ülkemizde çeşitli bitkilerin çoğaltılması gerçekleştirilecek" dedi.

Nesli tehlike altında olan endemik ve lokal endemik türlerin çoğaltılması maksadıyla DKMP Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da ilk defa Doku Kültür Laboratuvarı kurulduğunu belirten Bölge Müdürü Ahmet Çörtürk, "Daha sonra Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne protokol ile devredildi. Seramız açık alanı 3 bin metrekare kapalı alanı ise bin 70 metrekaredir. DKMP Genel Müdürlüğü olarak biyoçeşitliliğin korunması, gelecek nesillere aktarılması maksadıyla tüm illerde biyolojik çeşitlilik izleme ve envanter çalışmaları yapıldı. Daha sonra buradan elde edilen gemiler Nuhun gemisi denen veri tabanına yükledi. Bu yüklenen verilerden nesli tehlike altına olan endemik ve lokal endemik türler için Tür koruma eylem planları hazırladı. Diyarbakır'ın lokal endemiği olan kabam mayasıl ve Dicle koruğu bitkilerinin çoğaltılması için numuneler laboratuvara getirildi. Hocalarımızın çalışmalarıyla şuanda bin 472 adet Dicle koruğu ve 62 adet de kaba mayasıl bitkisi üretildi" diye konuştu.