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Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
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Haberler
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69 yaşındaki sanatçı Nazan Öncel, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sabah 06.00'da hastaneye ulaştığını belirten Öncel, anjiyo sürecine geçildiğini açıkladı ve konseri için hayranlarından özür diledi.

Türk müziğinin efsanevi ismi Nazan Öncel, sabah saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. 69 yaşındaki sanatçı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

ANJİYO OLACAK

Sanatçı, paylaşımında yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı: "Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi' şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi…" Sağlık durumu nedeniyle yarın akşam vereceği konseri iptal etmek zorunda kalan Öncel, hayranlarından anlayış istedi. Sanatçı mesajını, "Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Sahneden gideceksiniz teker teker laik sanatçı müsvetteleri…

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Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

ben hiç korkmadım

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Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıDEMOKRAT:

Allah imanla ölmeyi nasip etsin hem bu sanatçımıza hem bize. Herşeyin hayırlısı oldugu gibi ölümün de hayırlısını versin Rabbim.

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