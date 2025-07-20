Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım

Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım
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Sanatçı Nazan Öncel, sabaha karşı yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Öncel yaptığı paylaşımda, "Bu kalp için elimden geleni yaptım. 'Yürü' dediler yürüdüm, 'diyet yap' dediler yaptım, 'bol su iç' dediler içtim, 'stent' dediler, kabul ettim. Ama olmuyorsa, olmuyor demek ki…" dedi. Öncel'e geçtiğimiz mayıs ayında anjiyo uygulanmış ve iki stent takılmıştı.

Mayıs ayında kalp krizi geçiren ve iki stent takılarak tedavi edilen Nazan Öncel, yeniden hastaneye kaldırıldı. Yüksek nabız ve tansiyon nedeniyle yapılan müdahalede bir stent daha takıldı.

Sağlık durumu kontrol altına alınmaya çalışılan Öncel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bu kalp için elimden geleni yaptım. 'Yürü' dediler yürüdüm, 'diyet yap' dediler yaptım, 'bol su iç' dediler içtim, 'stent' dediler, kabul ettim. Ama olmuyorsa, olmuyor demek ki… Dua edin" ifadelerini kullandı.

Sanatçının ne zaman taburcu edileceği ise henüz netleşmedi.

Apar topar hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den yürek yakan paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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