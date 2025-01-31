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Narkotik Dedektör Köpeği 'Naz' Suçla Mücadelede Aktif Rol Üstleniyor

Narkotik Dedektör Köpeği 'Naz' Suçla Mücadelede Aktif Rol Üstleniyor
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü'Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 'Naz' isimli dedektör köpek, uyuşturucu operasyonlarında önemli bir yardımcı olarak görev yapıyor. Eğitimli Belçika Malinois cinsi köpek, suçluların yakalanması ve uyuşturucunun bulunmasında etkin rol oynuyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki narkotik dedektör köpeği "Naz", suç ve suçlularla mücadele eden ekiplere hassas burunlarıyla yardımcı oluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde uzmanlar tarafından eğitilen dedektör köpekler, uyuşturucuyla mücadele, suçluların yakalanması ve suç delillerinin bulunmasında etkin rol oynuyor.

Arama bulma ve oyun oynama güdüsü gelişmiş köpekler arasından seçilen Belçika "Malinois" cinsi "Naz", Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde göreve devam ediyor.

Uyuşturucu operasyonları ve yol kontrollerinde, ev, iş yeri ve araçlardaki aramalarda polislerin en büyük yardımcısı olan köpeklerden "Naza", teşkilat bünyesinde kilolarca uyuşturucunun bulunmasını sağladı.

"Naz"ın günlük bakımı ile eğitimi, sorumlu olan personel tarafından titizlikle yapılıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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