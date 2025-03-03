CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in içinde bulunduğu otomobil, TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Milletvekili kazayı yara almadan atlattı.

TEM Otoyolu'nun Körfez geçişi Ankara istikametinde CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler'in içinde bulunduğu araç trafik kazasına karıştı.

YARA ALMADAN ATLATTI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine ambulans ekipleri sevk edildi ancak herhangi bir yaralı olmadığı bilgisi gelince sağlık ekipleri geri döndü. Kocaeli Milletvekili Nail Çiler kazayı yara almadan atlattı.