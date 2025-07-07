Mutki'de şehidin evine Türk bayrağı asıldı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen operasyon sırasında metan gazından şehit düşen Bitlis'in Mutki ilçesi nüfusuna kayıtlı şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Operasyon sırasında metan gazına maruz kalarak şehit olan 12 askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Celalettin Uyanık'ın (24) Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyündeki baba evine dev Türk bayrağı asıldı. 4 yıldır görev yapan Uyanık'ın acı haberi memleketi Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde yaşayan ailesine Mutki Kaymakamlığı ve jandarma ekipleri tarafından verildi.

9 çocuklu ailenin en küçüğü olan Celalettin Uyanık'ın babası Cafer Uyanık ve annesi Gevi Uyanık, başsağlığı dileklerini kabul etti. - BİTLİS