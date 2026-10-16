Muş'ta jandarma, 9 römorka 18 çift reflektör takarak kazaları önlemeyi hedefliyor

Muş'ta şeker pancarı hasat sezonunun başlamasıyla birlikte traktör kazalarının önlenmesi ve gece görüşünün artırılması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 9 römorka 18 çift reflektör takıldı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Trafik Jandarması timleri, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı hasat döneminde trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında yapılan çalışmada, reflektörü bulunmayan 9 römorka 18 çift reflektör monte edildi. Uygulamayla özellikle gece saatlerinde traktör ve römorkların diğer sürücüler tarafından daha kolay fark edilmesi, muhtemel ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Jandarma ekipleri, çalışma kapsamında traktör sürücülerine trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulunarak gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı