Muş'ta Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

Muş'ta Evde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
Güncelleme:
Muş'ta bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Muş'ta bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Muş'ta bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesine yönelik inceleme başlatıldı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
