Muratlı'da ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı narkotik suçlarla mücadele ekipleri, bir hafta içerisinde gerçekleştirdikleri çalışmalarda 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 kişi, adli makamlara sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kazımdirik-Turan Mahallesi'nde ekipler tarafından durdurulan şüpheli bir araçta yapılan aramada 100 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Bir diğer olayda, Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde durdurulan şüpheli araçta yapılan kontrollerde 1,10 gram esrar maddesi bulundu.

Muradiye Mahallesi Hurşitkuyu Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada ise şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2,57 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Üç ayrı olay kapsamında yakalanan toplam 7 şahıs hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapılmak üzere Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Öte yandan, Turan Mahallesi'nde gerçekleştirilen bir ikamet aramasında da 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet yetkilileri, ilçede suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı