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Murat Nehri Taştı: Taşlıçay'daki Araziler Sular Altında Kaldı

Murat Nehri Taştı: Taşlıçay'daki Araziler Sular Altında Kaldı
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Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, Murat Nehri'nin taşmasına sebep oldu. Taşlıçay Ovası'ndaki tarım arazileri sular altında kalırken, bölgedeki ağaçlar da suya gömüldü. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Murat Nehri taştı: Taşlıçay'da araziler sular altında

AĞRI - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar Murat Nehri'nin taşmasına neden oldu. Nehir kenarındaki araziler su altında kaldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, Murat Nehri'nde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yağışların etkisiyle debisi artan nehir, Taşlıçay ilçe sınırlarında taşkınlara yol açtı.

Taşlıçay Ovası'nda yer alan tarım arazileri ve nehir kenarındaki düzlük alanlar sular altında kalırken, bazı ağaçların gövdeleri neredeyse tamamen suya gömüldü.

Bölgede herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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