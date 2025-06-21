Murat Ateş, Sevenleri Tarafından Anıldı

Murat Ateş, Sevenleri Tarafından Anıldı
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Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri tarafından anıldı. Badıkanlılar Aşireti Derneği Başkanı, Ateş'in toplum üzerindeki etkisini ve yardımseverliğini vurgulayarak, onun anısının yaşatılması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta işyerinden çıkıp arabasına binerken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, sevenleri tarafından vurulduğu yerde anıldı.

Badıkanlılar Aşireti Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Savaş Badıkanlı, toplanan kalabalık adına yaptığı açıklamada Murat Ateş'in saldırıya uğradığı gün olan 13 Haziran 2025'in kara bir gün olduğunu söyledi. Badıkanlı, "Kale Mahallesi muhtarlığını uzun yıllar büyük bir özveriyle yürüten, aynı zamanda Silvan Muhtarlar Derneği'nin kurucu başkanı olan gönül insanı Murat Ateş, menfur bir silahlı saldırı sonucu haince katledilmiştir. Bu alçakça saldırı yalnızca ailesini ve yakınlarını değil, Silvan halkının tamamını derin bir yasa boğmuştur. Merhum Murat Ateş, görevini sadece bir muhtar olarak değil, bir halk sevdalısı olarak yürütmüş; özellikle yoksul, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için adeta bir umut ışığı olmuştur. Kurucusu olduğu Silvan Muhtarlar Derneği vasıtasıyla mahalle ve köy muhtarlarını bir araya getirerek örnek bir dayanışma kültürü oluşturmuş, sosyal yardımlarla yüzlerce haneye dokunmuştur. 15 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü muhtarlık görevinde, Silvan'ın kalbinde taht kurmuş, dürüstlüğü, merhameti ve insan sevgisiyle herkesin takdirini kazanmıştır. O yalnızca bir muhtar değil; bu toplumun vicdanı, sesi ve yüreğiydi. Olayın arka planına dair iddialar çeşitli olsa da, resmi makamların açıklamaları haricindeki söylentilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Bu vahşet cezasız kalmamalı, Murat Ateş'in aziz hatırası adaletle yaşatılmalıdır. Merhum Murat Ateş'in bizlere bıraktığı yardımseverlik mirası, vicdanı ve onurlu duruşu her zaman yaşatılacak; onun adı Silvan'da iyiliğin simgesi olarak anılmaya devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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