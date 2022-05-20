Muradiye'de kaçak avlanmış 6,5 ton balık ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muradiye'de kaçak avlanmış 6,5 ton balık ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Muradiye'de kaçak avlanmış 6,5 ton balık ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 6,5 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanmış 6,5 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da uygulanan av yasağı devam ederken, güvenlik güçlerinin denetimleri de aralıksız sürüyor. Muradiye ilçesinin Açıkyol Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada, kaçak avlanılmış 5 ton inci kefali balığı ele geçirildi. 2 kişiye 18 bin 500 TL idari para cezası uygulanırken, kamyonet ise 25 gün trafikten men edildi.

Öte yandan, Yalındüz Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan devriyede faaliyetinde de çuvallara konulmuş 1.5 ton inci kefali balığı ele geçirildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

15 Temmuz, Muradiye, Van Gölü, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title