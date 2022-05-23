Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Muradiye'de kaçak avlanmış 11 ton inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak avlanmış 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da uygulanan av yasağı devam ederken, güvenlik güçlerinin denetimleri de aralıksız sürüyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan soğan yüklü kamyonette çuvallar içinde 4 ton ölü inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 1 kişiye 15 bin 159 TL idari para cezası uygulanırken, araç ise 15 gün trafikten menedildi.

Öte yandan, Yalındüz Mahallesi'nde ise nehir üzerinde kaçak avcıların suya bıraktığı 400 ve 200 metrelik iki manyat ağı ve ağa takılmış vaziyette yaklaşık 7 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar doğal yaşam ortamına geri bırakılırken, ağlara ise el konuldu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muradiye, Van Gölü, Jandarma, Van, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title