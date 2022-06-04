Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü - Haberler

Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü Van'ın Muradiye ilçesindeki bir markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü.
Markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü
VAN - Van'ın Muradiye ilçesindeki bir markette çıkan yangın, 7 saatlik müdahalenin sonunda söndürüldü.
Muradiye ilçesinde ikamet eden Burhan Tokyay isimli şahsa ait markette bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık 7 saatin sonunda söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - 3. Sayfa