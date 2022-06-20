Muradiye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Muradiye ilçesinde saat 17.56 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. - VAN
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - 3. Sayfa