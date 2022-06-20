Muradiye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Van'ın Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Muradiye ilçesinde saat 17.56 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreliği paniğe neden olan depremde herhangi bir yıkım ve yaralanmanın olmadığı belirtildi. - VAN