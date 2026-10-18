Mumbai'de Tiger Shroff'un aracına en az 4 el ateş açıldı, şoför ve bir hayran yaralandı

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Hindistan'da ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından en az 4 el ateş edildi. Saldırıda şoför ve bir hayran yaralanırken, Shroff saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Juhu bölgesinde ünlü oyuncu Tiger Shroff'un aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenledi. Saldırganların en az 4 el ateş ettiği olaydan Shroff yara almadan kurtulurken, şoför ve bir hayran yaralandı. Juhu polisi, Shroff'un bir doğum günü kutlamasına katılmak için bölgede olduğunu ve ayrıldığı sırada saldırının düzenlendiğini aktardı. Polis, kaçış güzergahları tespit edilen 3 saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldığını belirtti.

Shroff'un neden hedef alındığı henüz bilinmezken, Hint basınında yer alan haberlerde Shroff'un ünlü oyuncu Salman Khan ile olan ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Salman Khan, 1998 yılındaki bir film çekimi sırasında kutsal kabul edilen "kara geyik" türünü avladığı gerekçesiyle Lawrence Bishnoi Çetesi'nin hedefi haline gelmiş ve Khan ile iş yapanlar çete tarafından tehdit edilmişti. Khan'ın Mumbai'deki ünlü evi Galaxy Apartments'ın önünde 2024 Nisan'da motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı