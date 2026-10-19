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Muğla Valisi Akbıyık, kazada yaralanan muhtar Köseoğlu'nu hastanede ziyaret etti

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Muğla Valisi Akbıyık, kazada yaralanan muhtar Köseoğlu'nu hastanede ziyaret etti
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, trafik kazasında yaralanan ve tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren Muhtar Kamuran Köseoğlu'nu ziyaret etti. Akbıyık, muhtarın sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar ve hekimlerden bilgi aldı.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, trafik kazası sonrası yaralanan ve tedavisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren Menteşe Doğan Mahallesi Muhtarı Kamuran Köseoğlu'nu geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kaza, Menteşe Orhan Çakır Bulvarı'nda meydana geldi. Köseoğlu'nun kullandığı 48 DM 153 plakalı motosiklet ile 48 AOG 466 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan Köseoğlu'na olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan muhtarın vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu öğrenildi.

Vali Akbıyık, Muhtar Kamuran Köseoğlu'nun sağlık durumu hakkında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ethem Acar ve tedaviyi yürüten hekimlerden bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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