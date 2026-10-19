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Muğla Milas'ta rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla denizden tahliye edildi

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Muğla Milas'ta rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik botuyla denizden tahliye edildi
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Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan vatandaş için yardım çağrısı yapıldı. Bölgedeki Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında seyreden özel teknede rahatsızlanan vatandaş için Sahil Güvenlik ekipleri denizden tahliye gerçekleştirdi.

Milas ilçesi açıklarında seyreden özel teknedeki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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