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Uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama

Uyuşturucu operasyonlarında 3 tutuklama
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın 1-7 Haziran arasında düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 34 şüpheli yakalandı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda bonzai, sentetik hap, esrar ve kaçak alkol gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 26 ayrı olay meydana geldi.

Yapılan operasyon ve denetimlerde toplam 1.096 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 513 adet sentetik ecza hapı, 20 adet extacy hap, 22 gram kubar esrar, 5 gram skunk ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 27 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında ise 7 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 105 litre sahte/kaçak alkol, 13 kg nargile tütünü, 2 bin 504 adet gümrük kaçağı parfüm, 800 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 30 kg kaçak kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. 7 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMurat Grocak:

geçen sene benzer operasyon haberini okumuştum o zamanlar da böyle şeyler bulmuşlardı ama sonra bi iki ay sonra yine aynı hikaye başlıyo uyuşturucu işi bitiyo mü hiç öyle gözükmüyo bana yani jandarmalar ellerinden geleni yapıyo tabii ama sistem yanlış sanırım

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Haber YorumlarıZümrüt Ela Baltaci:

iyi yapıyorlar jandarmalar da tabii bu işin başında kadınlar var mı acaba çünkü görüyorum bazen başarı oranı düşük oluyo bu tür operasyonlarda kadınların yerine erkek polis konulsa daha etkili sonuç alırız bence belki bu yüzden başarılı olmuşlar bu sefer

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Haber YorumlarıNezaket Kılıçarslan:

eskiden böyle şeyler olmazdı işte şimdi her yerde uyuşturucu var ne yapıyoruz biz

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