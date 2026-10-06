Haberler

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, 1 kişiye adli kontrol verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da 2-4 Ekim'de Milas ve Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı; aramalarda 1400 sentetik ecza, 448 gram Skunk, 54 bin 300 TL ele geçirildi.

Muğla'da 2-4 Ekim tarihleri arasında Milas ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarında Bin 400 adet sentetik ecza maddesi, 448 gram Skunk maddesi,

hassas terazi ve suçtan elde edinildiği değerlendirilen 54 bin 300 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıstan bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk! Asker kurşuna dizilecek

81 yıl sonra bir ilk! Askeri kurşuna dizecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 13 şüpheli tutuklandı

CHP'li başkan sabaha karşı tutuklandı!

Petek Dinçöz yeni şarkısı için çalışmalara başladı, yıllar önceki imajına geri döndü

Yıllar ona uğramıyor! Ünlü şarkıcı son haliyle hayran bıraktı
Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu

Galatasaray otobüsünün peşine takıldı! Sonu kötü oldu
İBB Davası'nda Nuhoğlu'nun çalışanından 'rüşvet' itirafı! Paraları nasıl verdiğini anlattı

Nuhoğlu'nun çalışanı paraları nasıl teslim ettiğini anlattı
Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü: Keser ve zincirle saldırdılar

Zincir, keser, sopa, bıçak: Ellerine ne geçtiyse onunla vurdular

Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı

Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı: Erdoğan'ın aday olması için...
Nevşehir'de drift atan sürücü 15 dakikada aracını parçaladı! Radyatör suyu ele verdi

Ceza yememek için aracını 15 dakikada söktü! O detay ele verdi