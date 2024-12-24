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Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar yolu üzerinde meydana gelen kazada, kediye çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü Rafet Öngürü, şarampole yuvarlanarak yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirilen sürücü hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Yeşilbağcılar yolu Yeniköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, sürücü Rafet Öngürü yaralandı.

48 AES 224 plakalı araç sürücüsü Rafet Öngörü'nün önüne çıkan bir kediye çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu aracının kontrolünü kaybetti. Araç şarampole yuvarlanırken, kazada omuz, kol ve kaburga kemikleri kırılan sürücü Öngürü, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın tek taraflı olduğu öğrenilirken, Öngürü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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