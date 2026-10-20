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Muğla Bodrum'da okul servisi minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul servisi olarak kullanılan minibüs, Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda çıkan yangında yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri söndürüp soğutma çalışması yaptı; olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul servisi olarak kullanılan minibüs, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda meydana geldi. Fiat Ducato marka okul servisinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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