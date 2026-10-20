Muğla Bodrum'da okul servisi minibüs yangında kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla'nın Bodrum ilçesinde okul servisi olarak kullanılan minibüs, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mumcular Mahallesi Güvercinlik Kavşağı'nda meydana geldi. Fiat Ducato marka okul servisinden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı