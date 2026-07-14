Muğla'da 20 yaşındaki gencin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Çınar Tezcan'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.U., yakalanarak çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece Muğla çevre yolunda meydana gelen ve 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Çınar Tezcan'ın yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü M.U., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.U., çıkarıldığı mahkemece "taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı