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Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Erzincan'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Erzincan'da motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Erzincan merkez Kavakyolu semtinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 HB 2762 plakalı motosiklet ile 34 ELZ 703 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklendi otomobilde orta refüje çarptı.

Kazada iki sürücüde ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kavakyolu Erzincan 3. Sayfa Haberler

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